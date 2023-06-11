مصرع عامل في ورشة بناء قرب القدس

القدس المحتلة / سما /

لقي عامل، مصرعه، صباح اليوم الأحد خلال عمله في ورشة بناء في بلدة "بيت شيمش"، غرب القدس .

وأكد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة القدس تلقى بلاغا، الساعة 08:35، عن عامل أصيب من جسم ثقيل خلال عمله في ورشة للبناء بشارع "هيتسيراه" وبلّغ الطاقم الطبي عن عامل (40 عاما) بدون علامات تدل بأنه على قيد الحياة وأقرّ وفاته".

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد "الصناعة والتجارة والتشغيل" بالحادث وفقا للمقتضى.