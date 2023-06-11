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غزة الرياضي يتعاقد مع 5 لاعبين للموسم القادم

الأحد 11 يونيو 2023 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة الرياضي يتعاقد مع 5 لاعبين للموسم القادم



غزة / سما /

أعلن نادي غزة الرياضي عن تعاقده مع 3 لاعبين جدد في الانتقالات الصيفية الحالية تحضيراً لمنافسات الموسم القادم بعد أن سبق له التعاقد مع لاعبين آخرين في الفترة السابقة.

وتوصل العميد لاتفاق على ضم المهاجم فادي عساف، ولاعب الوسط محمد فروانة، وحصل على موافقة من شباب رفح على استعارة الحارس عبد الله أبو غزة.

وكان غزة الرياضي سبق له التعاقد لاعبي خط الوسط، محمد الغول وحربي السويركي، في حين نجح في تجديد عقود محمد تمراز، وبهاء الدين أحمد، وعبد الله إسماعيل، وتامر أبو فارس.

ويسعى غزة الرياضي للتعاقد مع مزيد من اللاعبين خلال الفترة الحالية لتعويض رحيل بعض النجوم مثل فادي العراوي وربحي اشتيوي، في ظل مساعي الفريق للظهور بشكل قوي في الموسم القادم وتحقيق نتائج إيجابية تضمن للفريق التواجد في مركز بعيداً عن معاناة الموسم الماضي من حسابات الهبوط حتى الجولات الأخيرة.

#غزة الرياضي #الانتقالات الصيفية

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