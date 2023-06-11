رسمياً أول لاعب من غزة ينتقل لدوري المحترفين

غزة / سما /

أعلن نادي مركز بلاطة، أمس، ضم حارس مرمى شباب رفح عبد الله شقفة للظهور مع الجدعان في دوي المحترفين الموسم القادم.

وقدم بلاطة اللاعب بشكل رسمي إلى جمهوره، بانتظار حصوله على التصريح الذي يسمح له بالانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

ويعتبر شقفة من أبرز حراس المرمى في غزة خلال سنوات طويلة، وساهم مع شباب رفح بالفوز في أكثر من 12 لقباً رسمياً، ونال جائزة أفضل حارس أكثر من مرة، وانضم لصفوف المنتخب الفلسطيني الذي شارك في كأس العرب بقطر 2021.

ويمثل انضمام شقفة نقلة مهمة لبلاطة الباحث عن استعادة البطولات، خاصة أن الإدارة حددت هدفها بالمنافسة على كل الألقاب المحلية.

وسيفتح رحيل شقفة عن حراسة مرمى شباب رفح المجال للحارس الجديد باسل الصباحين بعد أن لعب شقفة أساسياً خلال المواسم الماضية.