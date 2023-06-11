حكم من غزة يتخرج من أكاديمية دولية ويستعد للنخبة

غزة / سما /

تخرج الحكم الفلسطيني الدولي الشاب محمد أبو شهلة من أكاديمية الاتحاد الآسيوي لإعداد الحكام بعد مشاركته في البرنامج على مدار 4 سنوات.

وبدأ الحكم أبو شهلة مراحل التدريب منذ العام 2018 ليقترب من الحصول على النخبة الآسيوية.

واجتاز الحكم أبو شهلة المرحلة الرابعة من التأهيل في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور في خطوة مهمة في طريق اعتباره من حكام النخبة في قارة آسيا.

ويعتبر أبو شهلة من أبرز الحكام على الساحة المحلية، فيما سبق له أن قاد عدة مباريات في كثير من البطولات الآسيوية والقارية وكان آخرها كأس العرب للممتخبات تحت 17 عام الذي أقيم في الجزائر.