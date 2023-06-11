  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

حكم من غزة يتخرج من أكاديمية دولية ويستعد للنخبة

الأحد 11 يونيو 2023 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكم من غزة يتخرج من أكاديمية دولية ويستعد للنخبة



غزة / سما /

تخرج الحكم الفلسطيني الدولي الشاب محمد أبو شهلة من أكاديمية الاتحاد الآسيوي لإعداد الحكام بعد مشاركته في البرنامج على مدار 4 سنوات.

وبدأ الحكم أبو شهلة مراحل التدريب منذ العام 2018 ليقترب من الحصول على النخبة الآسيوية.

واجتاز الحكم أبو شهلة المرحلة الرابعة من التأهيل في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور في خطوة مهمة في طريق اعتباره من حكام النخبة في قارة آسيا.

ويعتبر أبو شهلة من أبرز الحكام على الساحة المحلية، فيما سبق له أن قاد عدة مباريات في كثير من البطولات الآسيوية والقارية وكان آخرها كأس العرب للممتخبات تحت 17 عام الذي أقيم في الجزائر.

#حكم #غزة #أكاديمية دولية #محمد أبو شهلة #الحكام

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: اكتشاف في إيران سيغيّر ميزان القوى

صحيفة: اتجاه لإعلان "هدنة" بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال.. وهناك"رسالة واضحة" للجهاد الإسلامي

عائلة مصلح تصدر بيانا للرأي العام حول حادثة النصيرات

تشييع جثمان شهيد الواجب "مصلح".. الداخلية بغزة: ندفع ضريبة القيام بواجبنا (صور)

رئيس الأركان الأمريكي: هناك 3 دول عظمى في العالم الآن

قتيلان خلال 3 ساعات في قلنسوة وجلجولية

صورة للجندي المصري محمد صلاح مع سلاحه المستخدم في قتل 3 جنود إسرائيليين

الأخبار الرئيسية

محدث: "الداخلية" تنشر تفاصيل حادثة استشهاد الملازم خالد مصلح

تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار على الحدود المصرية

نتنياهو: "مصرون على دمج الشاباك فورا بمجهود مركز ضد عائلات الإجرام"

image_processing20230611-23929-urv2df

منسقة أممية : المئات من الفلسطينيين في القدس معرضون لخطر الإخلاء

مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين بمخيم جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية