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تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار على الحدود المصرية

الأحد 11 يونيو 2023 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار على الحدود المصرية



القدس المحتلة / سما /

 أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن نتائج تحقيقاته الأولية حول عملية إطلاق النار على الحدود المصرية، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، واستشهاد جندي مصري.

وبحسب موقع القناة السابعة العبرية، فإنّ نتائج التحقيقات الأولية بيّنت أنّ عملية الحدود المصرية هي فشل قيادة وفشل عملياتي للجيش الإسرائيلي.

وقال: "جنديان كانا على بعد 200 متر سمعا 4 طلقات نارية خلال الحادث لكن لم يبلغا عنها لظنهما أنها رياح"، مُشدّدًا على أنّ العقوبات قد تطال مسؤول فرقة أو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي.

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