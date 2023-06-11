تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار على الحدود المصرية

القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن نتائج تحقيقاته الأولية حول عملية إطلاق النار على الحدود المصرية، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، واستشهاد جندي مصري.

وبحسب موقع القناة السابعة العبرية، فإنّ نتائج التحقيقات الأولية بيّنت أنّ عملية الحدود المصرية هي فشل قيادة وفشل عملياتي للجيش الإسرائيلي.

وقال: "جنديان كانا على بعد 200 متر سمعا 4 طلقات نارية خلال الحادث لكن لم يبلغا عنها لظنهما أنها رياح"، مُشدّدًا على أنّ العقوبات قد تطال مسؤول فرقة أو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي.