ريال مدريد يُحدد صفقة جديدة بقيمة 40 مليونًا

وكالات / سما /

ذكرت شبكة سكاي الألمانية بأن ريال مدريد دخل ضمن الفرق المهتمة بضم جيريمي فريمبونج ظهير فريق باير ليفركوزن الأيمن خلال نافذة الانتقالات الصيفية.

أظهر الظهير الهولندي الشاب تميزًا مع فريق ليفركوزن في منافسات الدوري الألماني هذا الموسم، مما جعله يدخل ضمن أفكار نادي مانشستر يونايتد.

وذكر التقرير بأن ليفركوزن حدد قيمة فريمبونج بحوالي 40 مليون يورو، وسيبقى عليه الانتظار لمعرفة ما إذا كان الشياطين الحُمر سيدفع مثل هذا المبلغ أو ستتاح الفرصة لريال مدريد لدعم مركز الظهير الأيمن بجلب فريمبونج.

بدأ ريال مدريد بالفعل بالتخطيط لدورة جديدة في السانتياجو برنابيو، بعودة إبراهيم دياز بعد فترة إعارة لمدة 3 سنوات في ميلان، ووصول ديفيد سوريا وجوسيلو، وعودة فيران جارسيا.

بينما ودع ريال مدريد مؤخرًا أربعة لاعبين وهم كريم بنزيما واسينسيو وهازارد وماريانو دياز، وقد يكون هناك المزيد من اللاعبين الذين سيغادرون مثل لونين أو أودريوزولا أو ميندي، كما أن لوكا مودريتش قد يكون أحد الراحلين في ظل الاهتمام به من أندية الدوري السعودي ولوكاس فاسكيز المطلوب في يوفنتوس.