  1. الرئيسية
  2. الرياضة

اعتراف صريح من دي بروين بعد نهائي دوري الأبطال

الأحد 11 يونيو 2023 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتراف صريح من دي بروين بعد نهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

اعترف البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته في المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال أوروبا، رغم نجاح فريقه في الانتصار بهدف دون رد على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

دي بروين، الذي غادر الملعب في الشوط الأول مصاباً، قال في تصريحات عقب اللقاء” إنها فترة صعبة بالنسبة لي، عانيت من عدة مشاكل عضلية، واليوم الفريق كان جيداً بما فيه الكفاية للفوز، وبالفعل انتصرنا”.

وأضاف كيفين” كنا نعمل منذ فترة طويلة من أجل هذا الحلم، هذا شيء رائع، لم نخسر دوري الأبطال هذا العام، نعم لم تكن أفضل مباراة لنا، ولكن يحق لنا الاحتفال الآن”.

بدوره، قال زميله جون ستونز” هذا اللقب هو ما كنا نفتقده، أشعر بسعادة كبيرة لكوني جزءً من هذا الفريق الذي كتب التاريخ اليوم، نحن الفريق الثاني فقط الذي ينجح في الفوز بالثلاثية”.

واستطرد ستونز” لعبت أكثر كمحور دفاعي اليوم، وأحببت ذلك، ما زلت أتعلم، ولا أعتقد أني الأفضل في هذا المركز بعد، ولكني أعطيت كل ما لديّ في الميدان، إيدرسون اليوم أنقذنا أكثر من مرة حتى النهاية”.

#كيفين دي بروين #نهائي دوري الأبطال #مانشستر سيتي #إنتر ميلان

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: اكتشاف في إيران سيغيّر ميزان القوى

صحيفة: اتجاه لإعلان "هدنة" بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال.. وهناك"رسالة واضحة" للجهاد الإسلامي

عائلة مصلح تصدر بيانا للرأي العام حول حادثة النصيرات

تشييع جثمان شهيد الواجب "مصلح".. الداخلية بغزة: ندفع ضريبة القيام بواجبنا (صور)

رئيس الأركان الأمريكي: هناك 3 دول عظمى في العالم الآن

قتيلان خلال 3 ساعات في قلنسوة وجلجولية

صدام رفض المهدئات عند شنقه .. وجثته وضعت أمام حفل زفاف

الأخبار الرئيسية

محدث: "الداخلية" تنشر تفاصيل حادثة استشهاد الملازم خالد مصلح

تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار على الحدود المصرية

نتنياهو: "مصرون على دمج الشاباك فورا بمجهود مركز ضد عائلات الإجرام"

image_processing20230611-23929-urv2df

منسقة أممية : المئات من الفلسطينيين في القدس معرضون لخطر الإخلاء

مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين بمخيم جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية