اعتراف صريح من دي بروين بعد نهائي دوري الأبطال

وكالات / سما /

اعترف البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته في المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال أوروبا، رغم نجاح فريقه في الانتصار بهدف دون رد على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

دي بروين، الذي غادر الملعب في الشوط الأول مصاباً، قال في تصريحات عقب اللقاء” إنها فترة صعبة بالنسبة لي، عانيت من عدة مشاكل عضلية، واليوم الفريق كان جيداً بما فيه الكفاية للفوز، وبالفعل انتصرنا”.

وأضاف كيفين” كنا نعمل منذ فترة طويلة من أجل هذا الحلم، هذا شيء رائع، لم نخسر دوري الأبطال هذا العام، نعم لم تكن أفضل مباراة لنا، ولكن يحق لنا الاحتفال الآن”.

بدوره، قال زميله جون ستونز” هذا اللقب هو ما كنا نفتقده، أشعر بسعادة كبيرة لكوني جزءً من هذا الفريق الذي كتب التاريخ اليوم، نحن الفريق الثاني فقط الذي ينجح في الفوز بالثلاثية”.

واستطرد ستونز” لعبت أكثر كمحور دفاعي اليوم، وأحببت ذلك، ما زلت أتعلم، ولا أعتقد أني الأفضل في هذا المركز بعد، ولكني أعطيت كل ما لديّ في الميدان، إيدرسون اليوم أنقذنا أكثر من مرة حتى النهاية”.