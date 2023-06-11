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ماذا قال جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي بدوري الأبطال؟

الأحد 11 يونيو 2023 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي بدوري الأبطال؟



وكالات / سما /

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه عانى من أجل الفوز بلقب دوري ابطال أوروبا، بعدما انتصر بصعوبة على حساب إنتر ميلان الإيطالي، بهدف دون رد، في نهائي البطولة مساء السبت، في ملعب أتاتاورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

جوارديولا قال في تصريحات صحفية، لشبكة بي تي سبورت، عقب اللقاء” أشعر بالإرهاق، الهدوء، والرضا، بعض المشاعر المتضاربة، كان من الصعب الفوز باللقب للغاية”.

وأضاف بيب” لعبنا ضد فريق جيد بحق، لكن تحلينا بالصبر، أخبرت اللاعبين بين الشوطين أننا بحاجة لبعض التوفيق، ربما تصديات إيدرسون، أو إخفاق المهاجمين، بالطبع كان يمكن للإنتر أن يتعادل اليوم”.

واستطرد جوارديولا” هذا اللقب كان مكتوباً لنا، هو ملكنا، لم نكن اليوم في أفضل مستوياتنا، فريقي اتخذ خطوة للأمام بعد كأس العالم، وكنا في الموعد، والآن لا أملك أي طاقة للتفكير في الموسم المقبل، من المستحيل، نحن بحاجة للراحة”.

وواصل مدرب السيتي حديثه” لاعبينا لديهم مباريات دولية الآن، اليويفا والفيفا عليهما أن يفكرا في الأمر، البريميرليج انتهى قبل أسبوعين أو ثلاثة، والآن هؤلاء سيكون عليهم العودة، هذا كثير بحق، سنبدأ من الصفر في الموسم القادم”.

#جوارديولا #مانشستر سيتي #دوري ابطال اوروبا

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