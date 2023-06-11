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كيف علق إنزاجي على خسارة إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي؟

الأحد 11 يونيو 2023 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف علق إنزاجي على خسارة إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي؟



وكالات / سما /

عبر مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي، سيموني إنزاجي، عن فخره بلاعبيه، بعد الخسارة بهدف دون رد، على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، في نهائي دوري ابطال أوروبا، مساء أمس السبت.

وخسر النيراتزوري لقب الأبطال لمصلحة السيتي، بعد المباراة النهائية الصعبة التي خاضها الفريقين على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

وقال إنزاجي في تصريحات صحفية، لشبكة سكاي سبورتس البريطانية، عقب اللقاء” هنأت لاعبي فريقي رغم الخسارة، لقد كانوا رائعين في الميدان اليوم، وقدموا مباراة عظيمة بحق”.

وأضاف مدرب الإنتر” خسرنا النهائي الذي أردنا الفوز به مهما كلفنا الأمر، ولكن يجب أن يفخر اللاعبون بما قدموه الليلة، ولن أبدل لاعبي فريقي بأي لاعب آخر مهما حدث”.

واستطرد إنزاجي” اليوم العالم بأسره شاهد السبب الذي يجعلني أتمسك بهؤلاء اللاعبين، لقد استقبلنا هدفاً واحداً ضد فريق شديد القوة، بالطبع نشعر بالندم الشديد للمحصلة النهائية، ولكن يجب أن نشعر بالفخر لما أظهرناه اليوم”.

وواصل المدرب حديثه” من الطبيعي أن يكون هناك ندم، لأن الخسارة هي أسوأ شيء في كرة القدم، وبكل وضوح لم نكن نستحق الخسارة اليوم أمام السيتي، ولكن هذه هي كرة القدم، يمكننا أن نبني على ما قدمناه”.

#إنزاجي #إنتر ميلان #مانشستر سيتي

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