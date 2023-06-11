هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل الأسير عمار مصطفى مرضي (43 عاما) من رام الله، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في حزيران عام 2002.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، "إن الأسير مرضي واجه تحقيقا قاسيا استمر لمدة 90 يوما، وبعد ثلاثة أعوام من الاعتقال، حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد و20 عامًا".

وأضافت أنّ "مرضي انخرط في العمل النضالي مبكرًا، إذ بدأ الاحتلال بمطاردته وهو في سن الثامنة عشرة، أي قبل اعتقاله بعامين، إذ كان في حينه طالباً في سنته الأولى بجامعة بيرزيت، يدرس تخصص العلوم السياسية".

وأشارت إلى أنّ "عمار يعتبر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، وهو أصغر ممثل تنظيمي للأسرى في السجون، ومنسق لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، وشكّلت فاعلية عمار على مدار سنوات اعتقاله، سندًا لرفاقه الأسرى".

ولفتت الهيئة إلى أنّه "خلال سنوات اعتقاله تمكّن من استكمال دراسته، فحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرجة الماجستير في الدراسات "الإسرائيلية"، ويقبع اليوم في سجن "نفحة".

وتواصل سلطات الاحتلال الصهيوني، اعتقال نحو (4900) أسير/ة، بينهم (31) أسيرة، و(170) طفلا.