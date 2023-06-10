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البزم يتحدث عن تفاصيل حادثة النصيرات

الأحد 11 يونيو 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البزم يتحدث عن تفاصيل حادثة النصيرات



غزة/ سما /

تحدث إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة عن تفاصيل حادثة النصيرات التي قتل فيها شرطي.

وقال لإذاعة الأقصى: تفاصيل الحادثة، عند حوالي الساعة 9:30 من صباح يوم أمس كان هناك دورية اعتيادية لقسم التنفيذ في مخيم النصيرات لتنفيذ أوامر قبض صادرة عن المحاكم بحق عدد من المطلوبين على قضايا مختلفة وعند وصول عناصر الشرطة لمنزل المطلوب عصام النباهين على ذمة عدة قضايا سرقة حاول النباهين الهرب من الجهة الخلفية للمنزل وقام اثنين من عناصر الشرطة بملاحقته فاذا به يقوم بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر مما أدى لإصابة الرقيب أول خالد محمد مصلح واستشهاده متأثراً باصابته.  

 وأضاف: في غضون ساعة ونصف من بداية الحادث تم اعتقال المطلوب عصام النباهين وهو الآن يخضع للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بهذه القضية. 

 وأكد أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وإداراتها ملزمة بتطبيق القانون والنظام وتعمل على المحافظة على السلم الأهلي والمجتمعي وهذه الجريمة خارجة عن عادات شعبنا وثقافته. 
 
وأكد البزم أن استبداد الحالة الأمنية في غزة والمحافظة على حالة الأمن والهدوء والاستقرار هو مكسب لكل بيت ومواطن فلسطيني.


  وتابع: لدينا أكثر من 1200 شهيد من أبناء الأجهزة الأمنية والشرطية ارتقوا وهم يقومون بالواجب من أجل المحافظة على حالة الأمن والاستقرار والمحافظة على الجبهة الداخلية.

  وأوضح أن الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية هو يصب في خدمة ومصلحة كل بيت ومواطن فلسطيني.


 وتابع أن وزارة الداخلية ستبقى عند مسؤولياتها وواجباتها دون تراجع وستواصل اتخاذ كل الاجراءات القانونية لحماية أبناء شعبنا ومنتسبي الأجهزة الأمنية.

وختم: دائما نلقى التأييد والدعم والاسناد من كل شرائح مجتمعنا وعائلاتنا المجتمعية وعائلة مصلح والنباهين هي من عوائلنا الكريمة في قطاع غزة.

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