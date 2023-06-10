مستوطنون يرعَون أغنامهم في الأراضي الزراعية بمسافر يطا بهدف تخريبها

الخليل / سما /

أقدمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، على رعي أغنامهم في أراضي المواطنين المزروعة بالمحاصيل الصيفية، في منطقة الثعلة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح الناشط في مقاومة الاستيطان أسامة مخامرة، أن عشرات المستوطنين استباحوا أراضي المواطنين المزروعة بالمحاصيل الصيفية، وأدخلوا أغنامهم إلى منطقة الثعلة، لرعيها وتخريبها.

وأضاف المخامرة أن قوات الاحتلال سمحت للمستوطنين باستباحة أراضي المواطنين ومزروعاتهم، ما حال دون رعي المواطنين أغنامهم في أراضيهم.

وأشار إلى أن المستوطنين استباحوا بحماية جيش الاحتلال الرعي في عدة مناطق منها: الزويدين، وفاتح صدرة، والعين البيضة، وهلال العدرة، والمناطق المحاذية للتواني، وسمرة، والقويويس، ومغاير العبيد، والمناطق القريبة من المستوطنات منها مستوطنة "كرمئيل"، و"ماعون"، و"أفيغال"، و"مسبائير" و"حيفر"، المقامة عنوة على أراضي مسافر يطا.