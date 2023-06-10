رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":

أيال نداف: بن غفير ارحل

102 قتلى في المجتمع العربي

الشرطة على وشك الانهيار

مقتل الفتاة سريت الأحمد واعتقال شقيقها

الناشطة فداء شحادة: أرقام الموت ونحن وحدنا

مظاهرات في البلدات العربية احتجاجا على الجرائم وتقاعس الشرطة

هدف نتنياهو إدخال الشاباك في التحقيق في جرائم القتل

الشاباك يعارض التدخل

جلعاد شارون: وزير صبياني للأمن القومي

في مظاهرة تل أبيب الأسبوعية: الوقوف دقيقة صمت وحداد على القتلى في المجتمع العربي

"معاريف":

102 قتلى في المجتمع العربي

مظاهرات في البلدات العربية ضد الجريمة والشرطة: الشرطة تلاحق الناشطين السياسيين وعقلية الاحتلال والعدوان تشجع الجريمة

مسؤول كبير في الشرطة: قادة المنظمات الإجرامية يفهمون أن الشرطة لا تملك القوة ومشغولة بردود الفعل وليس الفعل

مفتشون سابقون في الشرطة لنتنياهو: بن غفير يشكل خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل

عضو الكنيست عايدة توما سبيمان من الجبهة: بعض رؤساء عائلات الجريمة يحظَون بحماية الشاباك

إيهود براك في مظاهرة حيفا ضد إضعاف الجهاز القضائي: يجب إعلان العصيان المدني

حزب بن غفير يطالب بإبعاد عضو الكنيست عوفر كسيف مكن الجبهة من الكنيست

شرط السعودية للتطبيع: حل القضية الفلسطينية

"هآرتس":

أكثر من مئة قتيل في المجتمع العربي

في كابلان يحاولون تقليص الفجوة مع المجتمع العربي

دقيقة صمت وحداد على القتلى العرب

عاموس هرئيل: الحكومة أصيبت باليأس من الشرطة وتريد إدخال الشاباك

الولايات المتحدة تضغط على نتنياهو الذي أمر بوقف بحث البناء في المنطقة المصنفة "إي 1"

ألمانيا تشتري صاروخ حيتس من إسرائيل بـ3.5 مليار يورو