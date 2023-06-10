رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى اعتداءات المستوطنين بالخليل ومسافر يطا ومواجهات في كفر قدوم وبؤرتين استيطانيتين في أراضي بيتللو وبيت ليد، و95 قتيلا بأراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

اعتداءات للمستوطنين بالخليل ومسافر يطا ومواجهات في كفر قدوم

عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا ضد حكومة نتنياهو

الخارجية الصينية: الرئيس عباس صديق قديم وأول رئيس دولة عربية نستضيفه هذا العام

هجوم أوكراني مضاد على القوات الروسية

هدوء نسبي في الخرطوم بعد دخول الهدنة

"الحياة الجديدة":

الخارجية الصينية: الرئيس عباس صديق قديم وجيد للشعب الصيني وأول رئيس دولة عربية تستضيفه بكين هذا العام

الرئيس يعزي بوفاة نجل القائد الشهيد عبد الفتاح عيسى حمود

وقفتان في باقة الغربية ورام الله للمطالبة بالحرية للأسير وليد دقة

تجدد الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء وباراك يدعو إلى عصيان مدني

العاهل السعودي يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى

رئيس البرلمان العربي: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تحدٍ سافر للمجتمع الدولي

95 قتيلا بأراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري ووقفة تضامنية في الناصرة ضد العنف والجريمة

"الأيام":

المستوطنون يشنون حملة اعتداءات واسعة ويقيمون بؤرتين في أراضي بيتللو وبيت ليد

باقة الغربية: وقفة إسنادية مطالبة بالحرية للأسير المريض وليد دقة

قتيلان خلال 3 ساعات في قلنسوة وجلجولية ووقفة في الناصرة ضد العنف والجريمة

السعودية تستضيف ألف حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى

إسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء