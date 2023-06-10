الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام حوالي 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.