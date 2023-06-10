  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الأحد 11 يونيو 2023 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام حوالي 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: اكتشاف في إيران سيغيّر ميزان القوى

صحيفة: اتجاه لإعلان "هدنة" بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال.. وهناك"رسالة واضحة" للجهاد الإسلامي

اعتقال القاتل.. الداخلية بغزة: استشهاد شرطي خلال مهمة توقف أحد المواطنين

عائلة مصلح تصدر بيانا للرأي العام حول حادثة النصيرات

إسرائيل تبدأ رسميًا التجهيز لضرب إيران وإعلان الحرب...

تشييع جثمان شهيد الواجب "مصلح".. الداخلية بغزة: ندفع ضريبة القيام بواجبنا (صور)

رئيس الأركان الأمريكي: هناك 3 دول عظمى في العالم الآن

الأخبار الرئيسية

image_processing20230611-23929-urv2df

منسقة أممية : المئات من الفلسطينيين في القدس معرضون لخطر الإخلاء

مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين بمخيم جنين

Screenshot_14

قتيلان خلال 3 ساعات في قلنسوة وجلجولية

photo_2023-06-10_19-46-54

للأسبوع الـ23.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

photo_2023-06-10_18-33-41

هؤلاء أبرز المرشحين لمنصب سفير واشنطن القادم لدى "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية