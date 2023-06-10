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تحذيرات أمنية من انهيار متوقع لشرطة "إسرائيل"

السبت 10 يونيو 2023 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات أمنية من انهيار متوقع لشرطة "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

طالب العشرات من مديري الشرطة الإسرائيلية المتقاعدين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، محذّرين من انهيار متوقع لشرطة إسرائيل.

ونشر ما يقارب 50 من هؤلاء، رسالة موجهة إلى نتنياهو يحذرونه من بن غفير.

وأكد القادة السابقون أن الوزير "بن غفير" يشكل خطرًا مباشرًا على أمن دولة إسرائيل، إذا بقي في هذا المنصب.

وأشاروا في رسالتهم إلى أنه "لا نهضة في إسرائيل دون شرطة قوية ومستقلة".

وطالب القادة، بلقاء نتنياهو بأسرع وقت، دون حضور "بن غفير"، ومفوض الشرطة الحالي يعقوب شبتاي، لتقديم مقترحات لتعزيز الشرطة للجميع.

ومن بين المفوضين الذين وقعوا الرسالة: أساف حيفيتس، ودودي كوهين، ويوحنان دانينو، وموشيه كرادي، ورافي بيليد، وشلومو أهرونيشكي.

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وأشارت تقارير إسرائيلية محلية، مؤخرًا، إلى أن شرطة إسرائيل تعاني من نقص في الكوادر، وهي أيضًا لن تكون قادرة على مواجهة السلاح المنتشر في المجتمع العربي، على مستوى الجريمة أو الاضطرابات.

وكان نتنياهو أعلن، على خلفية الجريمة الأخيرة في مدينة الناصرة، عن نيته لإشراك جهاز الشاباك بملاحقة السلاح المنتشر داخل المجتمع العربي في إسرائيل.

ومن المتوقع أن يجتمع نتنياهو، خلال الأسبوع المقبل، مع قادة الشاباك، لبحث إمكانية إشراك الجهاز لمساعدة الشرطة للسيطرة على ظاهرة تفشي السلاح والجريمة في المجتمع العربي.

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