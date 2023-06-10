اجتماع مفوضية المرأة بالحركي للصيادلة لتنظيم وتعزيز الحركة النسوية في الصيدلة بالمحافظات الجنوبية

غزة/سما/

اجتمعت مفوضة المرأة في المكتب الحركي المركزي للصيادلة في حركة فتح، د. ريما بسيسو، اليوم السبت 10 يونيو 2023، مع المكلفات بالمكاتب الحركية الفرعية في المحافظات الجنوبية.

ويهدف الاجتماع الى ترتيب المكتب الحركي وتنشيط الحركة النسوية في حركة فتح، وذلك لرفع دور المرأة وتعزيز تواجدها في الحياة التنظيمية.

واطلعت بسيسو، الحضور في صورة الوضع الحركي الصيدلاني وخاصة واقع العمل للأخوات الصيدلانيات الحركيات، وأكدت على أهمية التنسيق بين مفوضيات المرأة في المكاتب الفرعية في الاقاليم حسب المهام وتم التوافق على مجموعة من الآليات الجديدة.

واستمعت المفوضة إلى كافة الأخوات وناقشت التحديات التي تواجههن في العمل، وسبل إيجاد الحلول لها.



وتحدثت عضو المكتب الحركي المركزي للصيادلة، د. وداد القيق، عن وضع الطالبات في جامعتي الأزهر وفلسطين بكليات الصيدلة، وأكدت على أهمية تطوير جوانب اللقاءات مع كافة الصيدلانيات وبالتعاون مع كافة الأطر الحركية.



وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاء قريب مع أعضاء المكتب الحركي المركزي للصيادلة، وبحضور أمين سر المكتب المركزي الدكتور الحسن حمودة؛ لهدف تعزيز واقع العمل الحركي للمرأة الصيدلانية.