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جنود بريطانيون من الحرس الملكي يتعرضون للإغماء بحضور الأمير ويليام

السبت 10 يونيو 2023 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنود بريطانيون من الحرس الملكي يتعرضون للإغماء بحضور الأمير ويليام



أسوشتيد برس/لندن/

تغلّب الحرّ على العديد من الجنود البريطانيين، اليوم السبت، عندما ظهروا مرتدين سترات صوفية وقبعات من جلد الدب لتحية الأمير ويليام.

أغمي على ما لا يقل عن ثلاثة حراس خلال العرض العسكري المعروف باسم تفقد الكولونيل، حيث تفقد وريث العرش، وهو الكولونيل الفخري للحرس الويلزي، أكثر من 1400 جندي من الفرقة المنزلية والمدفعية للقوات الملكية.


كان من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في لندن اليوم السبت إلى 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت).


بعد ذلك غرد ويليام: "شكرا جزيلا لكل جندي شارك في استعراض الكولونيل هذا الصباح في الحر. ظروف صعبة، ولكنكم جميعًا قمتم بعمل جيد حقًا".


كان الحدث بمثابة بروفة للاحتفال بعيد ميلاد الملك، وهو عرض عسكري سنوي يقام كل شهر يونيو/ حزيران للاحتفال بعيد ميلاد الملك الرسمي. سيشرف الملك تشارلز الثالث على الحفل في 17 يونيو/ حزيران.

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