صورة للجندي المصري محمد صلاح مع سلاحه المستخدم في قتل 3 جنود إسرائيليين

القاهرة/سما/

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة للجندي المصري محمد صلاح بزيه الميري التابع لقوات الأمن المركزي في مصر ممسكا بسلاح "كلاشينكوف" المستخدم في قتل 3 جنود إسرائيليين.





وانتشرت الصورة على نطاق واسع في مصر، حيث ظهر الجندي المصري في إحدى النقاط على الحدود خلال نوبة حراسته وهو يبتسم وممسكا بسلاحه.

يذكر أن الأيام الحالية تشهد توترا كبيرا بين الجانبين المصري والإسرائيلي، بعد حادث وقع يوم السبت الماضي على الحدود، قام على إثره مجند مصري بقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط كبير قبل أن تقتله مجموعة أخرى من الجنود الإسرائيليين.





