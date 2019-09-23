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"الجهاد" تؤكد إصرارها على مواصلة طريق القائد جميل العموري

السبت 10 يونيو 2023 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد" تؤكد إصرارها على مواصلة طريق القائد جميل العموري



غزة/سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 10/6/2023، إصرارها على مواصلة الطريق الذي رسمته دماء القائد جميل العموري مجدد حالة الاشتباك في الضفة ومؤسس كتيبة جنين كامتداد لجهاد سرايا القدس وفعلها المقاوم وعملياتها النوعية وشهدائها العظام .

وشدد الناطـق باسـم حركـة الجهـاد الإسلامي أ. طــارق سلمــي، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد القائد جميل العموري، أن العموري ترك أثراً كبيرًا في الوعي الفلسطيني.

وأكد أن العموري ترك أثراً في وجدان الشباب الثائر الذي يهتف باسم العموري في كل المناسبات وفي مواكب تشييع الشهداء بشكل خاص ، ما يمثل دليلاً على عظيم أثره ومحبته وامتداد نهجه الثوري.

ووجهت الحركة، التحية لكل المقاتلين الذين حملوا لواء الجهاد والمقاومة وصوبوا بنادقهم صوب العدو يقاتلونه ويتصدون له ويردون على جرائمه وعدوانه .

#الجهاد الاسلامي

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