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لهذا السبب.. مَزارع في غزة تضع نظارات الواقع الافتراضي لأبقارها

السبت 10 يونيو 2023 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. مَزارع في غزة تضع نظارات الواقع الافتراضي لأبقارها



غزة/سما/

يبذل المزارعون في جميع أنحاء العالم ما في وسعهم من أجل زيادة إنتاج أبقارهم للحليب، من خلال تقديم أفضل أنواع العلف وأكثرها قيمة غذائية.

لكن هناك من قرّر في قطاع غزة استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، حيث نشر المصور أيمن العمريطي صورًا توثّق استخدام إحدى مزارع القطاع تقنية الواقع الافتراضي.

وظهرت الأبقار في الصور وهي ترتدي نظارات تقدّم لها مساحات خضراء وموسيقى كلاسيكية هادئة بهدف تحسين جودة لحمها وزيادة وزنها.

تقنية الواقع الافتراضي في روسيا

وهذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها شخص نظارات الواقع الافتراضي على عيون الأبقار لإيهامها بوجودها في مروج خضراء واسعة.

ففي عام 2020، كشفت وزارة الزراعة والغذاء الروسية عن استعمال نظارات الواقع الافتراضي في مزرعة قرب العاصمة.

وأفاد خبراء بأن الأبقار أظهرت انخفاضًا في القلق وزيادة في المزاج العام للقطيع، فيما تصنّف المزرعة اليوم ضمن أكبر ثلاثة منتجين للألبان في الاتحاد الروسي.

وحصدت صور الأبقار تفاعلاً من المستخدمين عبر مواقع التواصل، بينما لم تخل بعض التعليقات من السخرية.

#غزة

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