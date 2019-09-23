وقفة احتجاجية لطلاب مدرسة بالناصرة ضد العنف والجريمة

الناصرة/سما/

شارك مئات الطلاب من مدرسة "القسطل" في الناصرة بوقفة، اليوم السبت، احتجاجا على العنف وجرائم القتل المستشرية في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48، وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن محاربتها.

ورفع الطلاب خلال الوقفة التي نظمتها إدارة المدرسة والطاقم التعليمي ولجنة أولياء الأمور، لافتات تدين العنف وهتفوا بصوت عالٍ للتأكيد على ضرورة التحدث بلغة الحوار في المجتمع ونبذ جميع أشكال العنف والقتل والترهيب.

كما رفع الطلاب شعارات تندد بالعنف والجريمة، وهتفوا ضد "الحالة المزرية" التي وصل إليها المجتمع العربي، بما في ذلك العنف والقتل والقمع والتنمر وغيرها من التصرفات السلبية.

وشهدت بلدة يافة الناصرة يوم الخميس الماضي، واحدة من أكثر جرائم إطلاق النار الجنائية دموية، راح ضحيتها خمسة شبان، أحدهم قاصر (15 عاما)، على خلفية تصفية حسابات بين منظمتين إجراميتين تنشطان في المجتمع العربي.

وستنظم العشرات من الوقفات الاحتجاجية في البلدات العربية، ضد تصاعد العنف وانتشار الجريمة، في ظل فشل السلطات الإسرائيلية في مكافحة هذه الظاهرة، بدعوة من حركة المتابعة العليا للجماهير العربية.