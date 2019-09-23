"التشريعي" يستنكر استقبال النواب المغربي لرئيس كنيست الاحتلال

غزة/سما/

استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس الكنيست الإسرائيلي في مقر البرلمان، معتبرًا أنها سابقة خطيرة تخالف إرادة الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع الاحتلال.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان وصل وكالة "ًصفا" السبت: "إنه من المؤسف أن تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية المسعورة على شعبنا بالقتل والاعتقال والاستيطان والتنكيل، والمشاريع التهويدية ضد القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف أن مثل هذه الزيارة التطبيعية والتي تتزامن مع ذكرى هدم حارة المغاربة الملاصقة لحائط البراق عام 1967، من شأنها أن تشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني والمقدسات.

ودعا المجلس مجلس النواب المغربي إلى التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي لا يخدم إلا المصالح الإسرائيلية في المنطقة، ويتعارض مع المصالح الوطنية للشعب المغربي.