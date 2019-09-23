وقفة دعم وإسناد للحركة الأسيرة في جنين

جنين/سما/

أحيت الجبهة الديمقراطية في جنين، اليوم السبت، الذكرى الـ37 لاستشهاد خالد نزال وعمر القاسم وبهيج المجذوب، بتنظيم وقفة دعم وإسناد للحركة الأسيرة.

وشارك في الوقفة، التي نظمت على دوار الشهيد خالد نزال في مدينة جنين، العشرات من أعضاء الجبهة الديمقراطية، وأنصارها وممثلو القوى الوطنية، وعن المؤسسات الاهلية والرسمية ووسائل الاعلام، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة وشعارات تؤكد مواصلة النضال على درب الشهداء والتأكيد على وحدتنا الوطنية .

وأوضح عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية في كلمة الأسرى المحررين الأسير المحرر راجح قبلاوي، أن هذه الوقفة نظمت في ذكرى استشهاد أعضاء اللجنة المركزية نزال والقاسم والمجذوب، وكل الشهداء من قادتنا وثورتنا، ووفاء لشهداء فلسطين.

بدوره، قال أمين سر الجبهة جمال محاميد، إن شهداء الجبهة القادة وكل الشهداء هم المنارات التي تنير لنا الدرب نحو الحرية والاستقلال، وإحياء ذكراهم يتزامن مع ذكرى الشهداء جميل العموري وأدهم عليوي وتيسير عيسة من أبناء المؤسسة الأمنية لنؤكد أننا ماضون بالسير على دربهم ودرب الشهيد الراحل ياسر عرفات والشهداء القادة.

وأشاد منسق فصائل العمل الوطني راغب أبو دياك، بالرفاق من الجبهة الديمقراطية وتاريخ نضالهم ونضال شعبنا الحافل بالتضحيات، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال، وإنقاذ حياة الأسير المريض القائد وليد الدقة وكافة أسرانا، خاصة الأسرى المرضى.

وأكد محمد حبش في كلمة حركة "فتح" واللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين، أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، في مواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا وأرضه ومقدساته، وضرورة بذل مزيد من الحراك والتضامن نصرة لأسرانا