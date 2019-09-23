ألمانيا تعتزم شراء منظومة "أرو -3" الإسرائيلية

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تعتزم ألمانيا شراء منظومة الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية "أرو-3" مقابل نحو 4 مليارات يورو (4.30 مليار دولار).

وتم تصميم "أرو-3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

والمنظومة هي الفئة العليا من منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تمتد من القبة الحديدية، التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى إلى صواريخ "أرو-3" طويلة المدى، التي تدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

وجاء في وثائق المشتريات الخاصة بوزارة المالية الألمانية التي تم إعدادها لتقديمها إلى البرلمان، أن برلين تستهدف إبرام صفقة مع الحكومة الإسرائيلية لشراء نظام "أرو-3" في نهاية العام.

وأضافت الوثائق أن ألمانيا ستخسر الدفعة المقدمة أو جزءا منها إذا فشلت الصفقة، لأن الأموال ستستخدم في تعويض إسرائيل عن التكلفة التي تكبدتها حتى ذلك الحين.

ومن المفترض أن تتسلم القوات الجوية الألمانية منظومة "أرو-3" بحلول الربع الرابع من عام 2025، وستتكلف المنظومة أكثر مما كان مخططًا لها بنحو مليار يورو.