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تفاصيل تكشف لأول مرة... 3 دول عربية عرضت على صدام حسين استقباله قبل إعدامه

السبت 10 يونيو 2023 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل تكشف لأول مرة... 3 دول عربية عرضت على صدام حسين استقباله قبل إعدامه



وكالات

كشف خليل الدليمي، محامي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أن "ثلاث دول عربية عرضت على الرئيس الراحل الخروج إليها قبل إعدامه".


وقال الدليمي، في تصريحات مع "العربية"، إن "البنتاغون طلب من صدام حسين أن يكتب بخط يده رسالة وأن يقرأها هو بالإعلام يطلب فيها من قوات المقاومة التوقف عن القتال، مقابل أن يخرج إلى أحد 3 دول عربية تم اختيارها واتفقوا معها، وهي الأردن ومصر وقطر".


وأضاف: "عرض علي أيضا أنني إذا أقنعت الرئيس سأكون معه وأخرج أنا وعائلتي"، متابعا: "العرض المادي كان لي وللرئيس ولمن اختار الرئيس أن يخرج معه".
وأشار إلى أن "الأمريكيين عرضوا كذلك عليه هو في حال اقتنع الرئيس الراحل يمكنه أن يختار أي شخص آخر للعمل السياسي"، لافتين إلى "إمكانيتهم أن يوصلوه إلى منصب نائب رئيس الجمهورية مقابل أن يقنعه".

يذكر أن 20 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش في 20 مارس 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الأن.
وفي 9 أبريل/ نيسان من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.
 

#صدام حسين

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