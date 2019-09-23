الاحتفال بـ"يوم روسيا" في مدينة بيت لحم

بيت لحم/سما/

احتفلت الجالية الروسية والمركز الثقافي الروسي في بيت لحم، يوم الجمعة، بـ"يوم روسيا الاتحادية".



قالت البعثة الدبلوماسية الروسية بفلسطين، في بيان على "تلغرام"، إنه "في يوم 9 يونيو/ حزيران أجرى بالمركز الثقافي في مدينة بيت لحم احتفالا بيوم روسيا".



وبحسب بيان البعثة الدبلوماسية: "في قاعة الاستقبال استعرض الضيوف معرض الصور تحت عنوان "وطني أراض واسعة"، وتذوقوا المأكولات الروسية والفلسطينية".



وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن "حضور المناسبة لم يقتصر على المواطنين الروس، فقط بل أيضا حضر الاحتفال الفلسطينيون المحبون لروسيا ومن بينهم ممثلو جمعية خريجي الجامعات التي تدرّس باللغة الروسية".



وافتتح الاحتفال ممثل روسيا الاتحادية لدى فلسطين، السفير غوتشا بواتشيدزه، حيث قدم خطابات شكر لموظفي المركز الثقافي ونشطاء الجالية الروسية.



وأُلقيت بهذه المناسبة كلمات من مدير مركز العلوم والثقافة، فاسيلي فرولو، ورئيسة جمعية المواطنين الروس في فلسطين، أولغا حضيرات، ورئيس جمعية خريجي الجامعات التي تدرّس باللغة الروسية، نضال الخطيب.



واستمع الحضور خلال الحفلة الحفلة الموسيقية، المخصصة لهذه المناسبة، للأغنيات والقصائد المفضلة التي عرضها المواطنون الروس.

