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الداخلية تنعي شهيد الواجب ملازم خالد محمد مصلح

السبت 10 يونيو 2023 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية تنعي شهيد الواجب ملازم خالد محمد مصلح



غزة / سما /

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت ، شهيد الواجب ملازم خالد محمد مصلح من مرتبات المديرية العامة للشرطة، الذي ارتقى شهيداً، برصاص أحد المجرمين، أثناء تأدية واجبه في إنفاذ القانون في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.

وتقدمت قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، بخالص العزاء والمواساة لذويه الكرام، قائلة :"نسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان."

وأكدت القيادة أن وزارة الداخلية والأمن الوطني ستظل صمام الأمان لشعبنا والمحافظة على أمنه، وستقف سداً منيعاً في وجه العابثين والخارجين عن القانون.

#وزارة الداخلية #خالد مصلح

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