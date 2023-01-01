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الاتحاد الدولي للصحفيين يرحب بالقيادة الجديدة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين

السبت 10 يونيو 2023 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الدولي للصحفيين يرحب بالقيادة الجديدة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين



رام الله / سما /

هنأ الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجيه نقابة الصحفيين الفلسطينيين بعقد مؤتمرها العام بنجاح، معربا عن أطيب تمنياته للقيادة المنتخبة حديثا.

ورحب بيلانجية في بيان صحفي، بانتخاب قيادة جديدة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، وببرنامج عملها الهادف إلى تعزيز السلامة والحقوق الاجتماعية للصحفيين والعاملين في مجال الاعلام في جميع أنحاء فلسطين.

وأكد "دعم الاتحاد بكافة فروعه واتحاداته في العالم للنقابة في تمثيل الصحفيين الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين".

وشدد على مواصلة الوقوف إلى جانب عضو الاتحاد، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وجميع الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في مجال الإعلام، للدفاع عن حقوقهم في الأمان، وحرية الحركة، والعمل اللائق كما فعلنا لأكثر من ثلاثة عقود.

#الاتحاد الدولي للصحفيين #نقابة الصحفيين #فلسطين

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