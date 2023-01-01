جبارين: إضراب الأسرى الإداريين سيكون عنواناً لمعركة جديدة مع الاحتلال

غزة / سما /

قال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين، إن معركة الإضراب المفتوح عن الطعام التي يعكف الأسرى المعتقلون إدارياً على خوضها في الثامن عشر من يونيو/ حزيران الجاري، ستكون العنوان لفصل جديد من فصول المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي داخل السجون وخارجها.

وأكد جبارين في تصريح صحفي ، أن سياسة الاعتقال الإداري المتواصلة بحق الفلسطينيين هي جريمة منظّمة، يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مخالف للأعراف الدولية.

وشدد أن الاعتقال الإداري انتهاك صارخ لكل المواثيق الإنسانية، ويمارس الاحتلال من خلالها البطش والاضطهاد بحق الفلسطينيين دون رقيب أو حسيب.

وأوضح أن عدد الأسرى الإداريين تجاوز 1083 أسيرًا، وهو مؤشر خطير يدل على تغوّل الاحتلال في سلبه لحرية أبناء العب الفلسطيني.

ولفت عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى أنه من حق الأسرى في السجون مجابهة السجان، ومواجهة الاعتقال الإداري التعسفي الظالم وكل أشكال الاعتقال، التي تتنافى وأبسط المعايير الإنسانية بالسبل والوسائل المتاحة كافة.

يُذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت 302 أمر اعتقال إداريّ بحق أسرى فلسطينيين، من بينها 130 أمرًا جديدًا، خلال شهر أيار/ مايو المنصرم.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، يُنفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، متذرعًا بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، بحيث لا يُسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.