إسرائيل تبدأ رسميًا التجهيز لضرب إيران وإعلان الحرب...

القدس المحتلة/ سما/



كشف المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” يوآف زيتون صباح السبت، عن الوحدة الجديدة التي شكلها لواء الأبحاث التابع لركن الاستخبارات في إطار الاستعداد لإمكانية اندلاع الحرب الأولى مع إيران.

وقال زيتون إن هذه الوحدة 54 التي تسمى فرع إيران تتكون من عشرات الجنود والضباط الذين يقومون بدراسة الجيش النظامي للحرس الثوري ومتابعة تطورات وتحركات الطائرات المسيرة وخطة التدريبات والمناهج العسكرية، لاستغلالها في تحديد احتياجات بناء القوة للجيش وسلاح الجو والاعتماد عليها في صياغة الخطة العسكرية متعددة السنوات لرئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي.

وتابع: بعد عشر سنوات من المواجهة العسكرية شبه العلنية بين إيران و” إسرائيل” بدأ الجيش مؤخرا بالاستعداد لإمكانية اندلاع حرب حقيقية مع الحرس الثوري وبناء عليها يعكف ركن الاستخبارات لرسم سيناريوهات متعددة حول مراحلها وتداعياتها وذلك على ضوء تقديرات الأجهزة الأمنية التي تشير إلى أن الحرب القادمة ستكون متعددة الجبهات مع إمكانية اقتصارها على عدة أيام قتالية.

كما نقل عن أحد الضباط العاملين في الوحدة قوله إن الوحدة تمكنت من مضاعفة بنك الأهداف؛ لكنها تركز على أهداف تشكل مركز ثقل في إيران عدا عن المنشآت النووية ؛ ونوه إلى أن الوحدة قامت بممارسة لعبة الحرب بالتعاون مع وحدة الجمع الرئيسية لركن الاستخبارات 8200 ووحدة الرصد الجوي 9900 وبتعاون نسبي مع الجيش الأمريكي.

