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إلقاء القبض على المطلوب..

الداخلية بغزة: استشهاد شرطي خلال مهمة توقف أحد المواطنين

السبت 10 يونيو 2023 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: استشهاد شرطي خلال مهمة توقف أحد المواطنين



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، صباح السبت، عن استشهاد خالد محمد مصلح (22 عامًا)، من منتسبي جهاز الشرطة، جراء إصابته بإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة توقيف بحق أحد المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، صادرة بحقه عدة أوامر قبض على قضايا مختلفة.

وبينت الوزارة في بيان مقتضب، أنه تم فتح تحقيق عاجل في الحادث، مشيرةً إلى أن قوات الشرطة تقوم بواجبها لاعتقال مطلق النار.

وفي وقت لاحق أعلن إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني ، إلقاء القبض على المطلوب (عصام سليمان النباهين) ، مشيراً الى انه جاري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

#داخلية غزة #شرطي

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