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العثور على أربعة 4 أطفال أحياء بعد 40 يومًا من تحطم طائرة في كولومبيا

السبت 10 يونيو 2023 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على أربعة 4 أطفال أحياء بعد 40 يومًا من تحطم طائرة في كولومبيا



وكالات / سما /

عُثر على الأطفال الأربعة الذين نجوا من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم قبل أربعين يوما، أحياء في أدغال كولومبيا، كما أعلن الرئيس غوستافو بيترو يوم أمس الجمعة في تغريدة على تويتر.

ويبلغ أكبر الإخوة الأربعة من العمر 13 عاما، وأصغرهم سنة واحدة.

والأطفال ينتمون إلى قبائل ويتوتو للسكان الأصليين وكانوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز "سيسنا 206" كانت تقلهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في الأول من أيار/مايو، حيث قتل البالغون الثلاثة، وعثر على جثثهم في مكان الحادث.

وقالت وزارة الدفاع الكولومبية، إن فرق الإسعاف التابعة للجيش "اهتمت على الفور بالأطفال الأربعة" الذين عثر عليهم على بعد حوالي 5 كيلومترات غرب موقع تحطم الطائرة.

وكان أكثر من مئة جندي ترافقهم كلاب بوليسية وعشرات السكان الأصليين يبحثون عن الأطفال بين إقليمي جوافياري وكاكويتا منذ العثور على حطام طائرتهم، وسط نباتات كثيفة.

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