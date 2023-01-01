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23917 مسافراً تنقلوا عبر "معبر بيت حانون" الأسبوع الماضي

السبت 10 يونيو 2023 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
23917 مسافراً تنقلوا عبر "معبر بيت حانون" الأسبوع الماضي



غزة / سما /

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية اليوم السبت، إن إجمالي المغادرين والوافدين من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغ 23917.

وأوضحت "الداخلية" خلال إحصائية نشرتها الهيئة العامة للمعابر والحدود بالوزارة ، لحركة التنقل عبر معبر بيت حانون، أن عدد المغادرين بلغ 11925 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11992 وافداً.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11694 مواطناً 185 أجنبيًا، و46 من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين 11784 مواطناً، و161 أجنبياً، و44 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 3 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

ويقع معبر بيت حانون في شمال قطاع غزة، وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والداخل الفلسطيني المحتل.

#معبر بيت حانون

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