شهيد فلسطيني و إصابة 9 مستوطنين بالضفة الأسبوع الماضي

رام الله / سما /

استشهد طفل فلسطيني وأصيب تسعة مستوطنين، في 240 عملاً مقاومة بالضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 240 عملاً مقاوماً بينها 37 عملية إطلاق نار ومحاولة دهس واحدة، في الفترة الممتدة من الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، حتى الثامن من الشهر نفسه.

وأحرق المقاومون منشأة عسكرية للاحتلال، إلى جانب تحطيم 7 مركبات ومعدات عسكرية إسرائيلية في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 9 مواقع، وتصدوا للمستوطنين في 25 منطقة بالضفة.

وفجر مقاومون 9 عبوات محلية الصنع في قوات الاحتلال، بينما اندلعت 87 مواجهة بين الشبان والجيش، تخللها 62 عملية إلقاء حجارة.

واستشهد الطفل محمد التميمي متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح برام الله.