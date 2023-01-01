رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، استشهاد شاب قرب حاجز "رنتيس" العسكري غرب رام الله، ومسن متأثرا بجروحه خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

استشهاد شاب قرب حاجز رنتيس وعشرات الجرحى في الضفة

الرئيس يهنئ العاهل الأردني بالذكرى الـ24 لعيد الجلوس الملكي ويزور الصين الثلاثاء المقبل

أبو ردينة ردا على نتنياهو: الاستيطان من العقبات الرئيسية أمام تحقيق السلام

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجا على تفشى الجريمة داخل أراضي الـ48.. وقتيلة قرب يركا

بلينكن يحض نتنياهو على عدم تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية

الأسير الرفاعي يواجه ظروفا صحية خطيرة وينقل مقيدا إلى المستشفى

"فتح" تنعى المناضل الوطني الكبير سعيد كنعان

إصابات بالاختناق بين اللبنانيين إثر قمع الاحتلال مسيرة في كفر شوبا

عائلة صب لبن في القدس.. سجينة تنتظر الإعدام

توجيه 37 تهمة إلى ترامب منها الاحتفاظ بوثائق تتضمن أسرارا نووية

السفير الزهيري يسلم رسالة خطية من الرئيس إلى نظيره الغيني

شيكاغو: حملة لدعم عضو كونغرس يتعرض لهجوم من اللوبي الإسرائيلي

"الأيام":

إعدام شاب بدم بارد قرب حاجز رنتیس بزعم محاولته مهاجمة جنود إسرائيليين

الرئيس يبدأ زيارة دولة إلى الصين الثلاثاء القادم

نتنياهو يعتبر الضفة "أرض إسرائيل": منع استيطان اليهود فيها تطهير عرقي

الاحتلال يعتزم هدم منزل عائلة طفل في مخيم شعفاط

إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة ومواجهات في جنين وبيت أمر وقريوت

إصابات وحرق مساحات زراعية باعتداء إسرائيلي شرق رام الله

احتجاجات في بلدات عربية بالداخل تندد بتقاعس الشرطة عن مواجهة الجريمة

إسرائيل: المعارضة تعزز تفوقها على الائتلاف الحاكم

تفاصيل جديدة عن عملية الحدود المصرية تظهر إخفاقات إسرائيلية كبيرة

احتدام المعارك في جنوب أوكرانيا .. بوتين: كييف بدأت هجومها المضاد

القدس: عائلة غيث صب لبن تواجه خطر الإخلاء من منزلها غداً

توجيه 37 تهمة إلى ترامب: احتفظ بوثائق تتضمن أسراراً نووية

"القدس":

استشهاد شاب قرب حاجز "رنتيس" ومسن متأثراً بجروحه في غزة

الرئيس يزور بكين الثلاثاء ويبحث مع بينغ مستجدات القضية الفلسطينية

عشرات الإصابات خلال اقتحامات ومواجهات ومسيرات ضد الاستيطان

نتنياهو يؤجل اجتماعا بشأن خطة استيطانية لتقسيم الضفة

إضراب عام وتظاهرات في الداخل احتجاجا على جرائم القتل المتصاعدة

"هآرتس": حياة العرب في إسرائيل تساوي "قشر الثوم"

55 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى