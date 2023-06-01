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بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعداداً لموسم الحج

السبت 10 يونيو 2023 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعداداً لموسم الحج



مكة المكرمة / سما /

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مساء أمس ، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج هذا العام.

عملية رفع ستار الكعبة تتم عبر مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى، لرفعها عن العبث، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة، جريًا على العادة السنوية.

يُشار إلى أنه كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة قديماً، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.

الكسوة في مكة.jpg
رفع المكسوة 3.jpg
رفع الكسوة في مكة 2.jpg
رفع الكسوة استعدادا للحج.jpg
رفع الكسوة في مكة 3.jpg

#المسجد الحرام #الكعبة المشرفة #الحج #كسوة الكعبة

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