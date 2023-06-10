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مقتل شاب عربي في النقب بالداخل المحتل

السبت 10 يونيو 2023 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب عربي في النقب بالداخل المحتل



النقب / سما /

قُتل شاب عربي يبلغ 21 عاماً، فجر اليوم السبت 10-6-2023، في منطقة النقب بالداخل المحتل عام 48.

وبحسب مصادر محلية، فقد قتل شاب عربي في منطقة النقب المحتل في أرض زراعية بين "أوفكيم" وقاعدة الجيش "حتسيريم"، إثر تعرضه للطعن على يد عمال أجانب هناك.

وعلى خلفية الحادث، زعمت شرطة الاحتلال أنها اعتقلت شخصين مشتبهاً بهما بارتكاب جريمة القتل.

كما زعمت الشرطة في بيان لها، أن ضحية جريمة القتل، حاول وبرفقة آخرين سرقة معدات زراعية من المكان، قبل أن يبدأ عراك بالأيدي ثم يتحول لاستعمال آلات حادة وخطيرة. على حد زعمها.

ويشار إلى أنه يُضاف هذا القتيل (مجهول الهوية حتى الآن)، إلى قائمة أسماء ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام، ليصبح العدد 94 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام.

جدير ذكره أنه بهذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 94 قتيلا، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

#الداخل المحتل #النقب #جريمة

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