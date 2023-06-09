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النرويجي رود يبلغ نهائي رولان غاروس لملاقاة الصربي ديوكوفيتش

الجمعة 09 يونيو 2023 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
النرويجي رود يبلغ نهائي رولان غاروس لملاقاة الصربي ديوكوفيتش



باريس/سما/

بلغ النروجي كاسبر رود، المصنف رابعاً عالمياً، للعام الثاني توالياً نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزه السهل على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و6-4 و6-صفر الجمعة في نصف النهائي.


وكان رود الذي ضرب موعداً في النهائي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز على الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالمياً، في وقت سابق اليوم خسر المباراة النهائية العام الماضي أمام الإسباني رافايل نادال بثلاث مجموعات.

وهي المرة الثالثة يبلغ فيها رود نهائي احدى بطولات غراند سلام، حيث خسر أمام ألكاراس نفسه في نهائي بطولة الولايات المتحدة العام الماضي.

قال رود البالغ 24 عاماً "العام الماضي كان رافا (نادال).. وهذه المرة نوفاك... لن أكون المرشح الاوفر حظا لذا سأبذل قصارى جهدي".

وأضاف النروجي الذي حقق 87 انتصاراً على الملاعب الترابية هي الأكثر منذ عام 2020 "لقد خرجت للتو وحاولت اللعب دون التفكير كثيراً، وحاولت اللعب دون ضغوط، ولعبت بشكل جيد اليوم".

وكسر رود ارسال زفيريف، المصنف 27، ست مرات لتنتهي مسيرة بطل أولمبياد طوكيو 2020 في فرنسا في نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

وتنتظر رود مواجهة صعبة أمام ديوكوفيتش حيث لم يسبق له ان فاز بمجموعة أمامه في أربعة لقاءات، على الرغم من أن هذه ستكون أول مباراة لهما في بطولة كبرى.

وقال "لم أحضر إلى رولان غاروس معتقداً أنني المرشح الأوفر حظًا للوصول إلى النهائي. لقد خضت أسبوعين ممتعين للغاية في باريس وآمل في أن تكون المرة الثالثة ساحرة بالنسبة لي".

ومرة جديدة لم يبتسم ملعب فيليب-شاترييه لزفيريف حيث تعرض لاصابة في أربطة كاحله في نصف النهائي أمام نادال قبل 12 شهراً.

#كاسبر رود #نوفاك دجوكوفيتش

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