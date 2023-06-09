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إصابات وحرق مساحات زراعية باعتداء إسرائيلي شرق رام الله

الجمعة 09 يونيو 2023 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات وحرق مساحات زراعية باعتداء إسرائيلي شرق رام الله



رام الله/سما/

 أصيبت سيدة وطفلها، بالاختناق الشديد، وآخرون بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام على خيام لمواطنين في منطقة "الشيخ عمار" جنوب شرق دير دبوان، شرق رام الله، مساء اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استهدفت بقنابل الغاز السام، خياما لمواطنين وخيمة أخرى نصبها شبان من بلدة دير دبوان لحماية أراضيهم من المستوطنين الذين استولوا على مساحة واسعة من الأرض ونصبوا خياما فيها، ما أدى لإصابة سيدة وطفلها بالاختناق الشديد حيث نقلا لمستوصف البلدة للعلاج، بينما أصيب آخرون بالاختناق.

وأوضحت المصادر أن قنابل الغاز والإضاءة التي أطلقتها قوات الاحتلال أدت لحرق مساحات زراعية واسعة.

#رام الله

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