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الهيئة الوطنية لدعم شعبنا بالداخل المحتل تدين مجزرة يافا والناصرة

الجمعة 09 يونيو 2023 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية لدعم شعبنا بالداخل المحتل تدين مجزرة يافا والناصرة



الناصرة/سما/

أدانت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل جريمة اغتيال خمسة من أبناء شعبنا في مدينتي يافا والناصرة ، معتبرة أن هذه الجريمة النكراء تأتي في إطار انتشار الجريمة المنظمة التي تقف ورائها المجموعات العصابية الصهيونية المتطرفة.

وقالت الهيئة في تصريح صادر عنها مساء اليوم الجمعة: "إن تشكيل هذه المليشيات هدفها كي الوعي ونشر الجريمة في سياق منهجية التطهير العرقي  والتميز العنصري".

ولفتت الهيئة الى أن سياسة بن غفير والحكومة اليمينية والعنصرية للاحتلال تهدف للإتيان بالمستوطنين الصهاينة الجدد علي حساب الشعب الفلسطيني الذين هم أي الفلسطينين سكان البلاد الأصليين. 

وأكدت أن مواجهة سياسة الاحتلال العنصرية ونشر الجريمة بالداخل يكمن بفضحها إعلاميًا وعالميًا وقانونيًا وتعزيز الصمود الوطني وتحقيق الوحدة الوطنية والتلاحم الميداني بين الفعاليات السياسية والمجتمعية وتصعيد منسوب الكفاح والمقاومة الشعبية

#الناصرة #يافا

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