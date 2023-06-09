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راصد جوي: انكسار حدة الأحواء الخماسينية غداً السبت

الجمعة 09 يونيو 2023 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد جوي: انكسار حدة الأحواء الخماسينية غداً السبت



رام الله/سما/

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الجمعة تنكسر تدريجياً حدة الأجواء الخماسينية خلال يوم غد السبت، لتنخفض درجات الحرارة مُقارنةً باليوم.

 وأضاف: "تعود الأجواء لطبيعتها المعتادة والمقبولة مع يوم الأحد.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

اما بعد غدٍ الأحد، فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

ويكون الجو الاثنين غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

#الارصاد الجوية

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