"آر بي جي" جندي لبناني بمواجهة جبروت الجيش الإسرائيلي على الحدود تثير تفاعلا

وكالات

أثارت صور استنفار الجيش اللبناني ونهوضه لمواجهة الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية اليوم الجمعة، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل.

وفي التفاصيل، شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية اليوم الجمعة استنفارا أمنيا متبادلا بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيث أرسل الجيش اللبناني وقوات اليونفيل تعزيزات بعد توافد مئات المتظاهرين لاعتراض آليات الجيش الإسرائيلي التي تعمل على وضع أسلاك شائكة وتثبيت نقاط ضمن الأراضي المحتلة جنوبي لبنان، في حين ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع عند الحدود لإبعاد المتظاهرين الذين يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش اللبناني في تغريدة على "تويتر": "ننفذ انتشارا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة العدو الإسرائيلي".

وفي هذا الصدد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعناصر الجيش اللبناني وهم يتجهزون في مواقعهم، بالأخص صورة جندي يحمل قادفة "آر بي جي"، ويوجهها نحو الآليات الإسرائيلية، حيث أشاد النشطاء بردة فعل الجيش اللبناني وقوته أمام "العدو الإسرائيلي".