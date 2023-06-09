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الأسير عاصف الرفاعي يواجه ظروفاً صحية خطيرة

الجمعة 09 يونيو 2023 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير عاصف الرفاعي يواجه ظروفاً صحية خطيرة



رام الله/سما/

قال نادي الأسير، اليوم الجمعة، "إن الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي (20 عامًا) من رام الله، لا يزال محتجزًا في عيادة سجن الرملة، حيث يواجه ظروفًا صحية خطيرة، ويتم نقله مقيدًا إلى مستشفى (أساف هاروفيه) للعلاج الكيميائي، ثم يتم إعادته إلى سجن الرملة".

وأضاف النادي، في بيان لها، "رغم حاجته الماسة أن يكون بين عائلته لرعايته، فإن الاحتلال يُصر على اعتقاله، ومحاكمته". 

يشار إلى أن الأسير عاصف اُعتقل منذ شهر أيلول العام الماضي، وما يزال موقوفًا، وحرمه الاحتلال من العلاج قبل اعتقاله، وذلك بحرمانه من الحصول على تصريح للعلاج في القدس.

يذكر أن الأسير عاصف واحد من بين 24 أسيرًا يواجهون السرطان والأورام بدرجات مختلفة.

#الاسير عاصف الرفاعي

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