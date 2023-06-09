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اعتقال أردني حاول "تهريب" 10 فرنسيين إلى تل أبيب

الجمعة 09 يونيو 2023 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال أردني حاول "تهريب" 10 فرنسيين إلى تل أبيب



عمان/سما/

قالت قناة رؤيا الأردنية؛ إن السلطات اعتقلت شخصا، حاول قبل أيام تهريب 10 فرنسيين، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر الحدود بمنطقة الشونة الشمالية.

ولفتت إلى أن المهرب الذي ألقي القبض عليه، اتفق مع الفرنسيين على تهريبهم مقابل مبلغ مالي، عبر الشريط الحدودي، ليصلوا إلى تل أبيب.

وأوقف المدعي العام المهرب، على ذمة قضية الاتجار بالبشر، لمحاولته تهريب أشخاص عبر الحدود بطريقة غير مشروعة.

وقالت القناة نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، لم يكشف اسمه، أن معلومات وردت إلى جهاز الأمن الوقائي في عمان، بوجود 10 فرنسيين من الجنسين، في إحدى محافظات شمال البلاد، يرغبون بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية بطريقة غير مشروعة.

وأشارت إلى أن المهرب اتفق معهم على تلقي 15 ألف دولار، مقابل تهريبهم عبر الحدود، وكان يتواصل معهم عبر موقع للتواصل الاجتماعي، واستلم حوالة مالية بقيمة ألف دولار، كدفعة أولى، من إجمالي المبلغ المطلوب.

وكشفت التحقيقات، أن أشخاصا آخرين كانوا بانتظارهم على الطرف الآخر من الحدود، لاستلامهم فور اجتيازها، بعد أن أخفاهم في منطقة المزار.

ونقلت القناة عن مصادر أن القانون يتعامل معهم كضحايا لجريمة الاتجار بالبشر، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول وضعهم.
 

#الاردن #تل أبيب

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