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حماس: مناورات الاحتلال العسكرية تؤكد شعوره بالعجز في مواجهة قوى محور المقاومة

الجمعة 09 يونيو 2023 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مناورات الاحتلال العسكرية تؤكد شعوره بالعجز في مواجهة قوى محور المقاومة



غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن المناورات العسكرية التي يقوم بها العدو الصهيوني والتي أعلن اليوم عن انتهاء واحدة من أوسعها، تؤكد شعور الاحتلال بالعجز المتزايد في مواجهة قوة المقاومة في غزة والضفة ولبنان وكل قوى المقاومة في المنطقة.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي: "أن المناورات التي تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم "قوس التهديدات" لن تحل للاحتلال مشكلته بتزايد حضور قوى المقاومة من حول الكيان الصهيوني.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني في كل الساحات والجبهات مع كل القوى الحية في الأمة سيواصل مراكمة قوته وتعزيز محور القدس لمواصلة قتاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني حتى ينتزع حريته واستقلاله.

#مناورات الاحتلال

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