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أبو مرزوق: إمعان الاحتلال في إجرامه لن يردع مقاومة شعبنا

الجمعة 09 يونيو 2023 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: إمعان الاحتلال في إجرامه لن يردع مقاومة شعبنا



بيروت/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن إقدام قوات الاحتلال على تنفيذ المزيد من العقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وآخرها تفجير منزل الأسير البطل إسلام فروخ في رام الله يعدّ إمعاناً في سياسة العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، التي تستهدف كسر عزيمتهم، وجباية ثمن باهظ منهم بسبب دعمهم للمقاومة، وردع باقي الشباب الفلسطيني عن الالتحاق بمسيرتها المظفرة.


وأضاف أبو مرزوق في تصريح صحفي أن الاحتلال منذ بدء عهده المظلم في أراضينا المحتلة، وهو ما فتئ ينفذ عقوباته الظالمة بحق أبناء شعبنا، ما يتسبب به تشريد الآلاف، وتهجيرهم من منازلهم المهدّمة على رؤوس ساكنيها، لكنه سجّل فشلا ذريعا طوال العقود الماضية في ثني شعبنا عن الاستمرار في مشواره المقاوم الكفاحي، للتخلص من الاحتلال، والانعتاق من قيوده، بدليل استمرار انضمام المزيد من الشبان الفلسطينيين إلى قوى المقاومة، وتنفيذهم لعملياتهم البطولية التي تؤكد للاحتلال فشل سياساته العدوانية".


وأشار إلى أن "ما يتعرض له أصحاب المنازل المهدّمة في أراضينا الفلسطينية المحتلة يتطلب المزيد من الدعم المادي والإسناد والرعاية، لتعويضهم عمّا حلّ بهم من نكبة جديدة، تفقدهم مأواهم وبيوتهم، وتبيد ذكرياتهم، وتبدّد أموالهم، وهو الدور المناط بأبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات والمهجر، وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، الذين ما تأخروا يوما عن إعانة شعبنا ودعم صموده في الداخل المحتل".

#موسى ابو مرزوق

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