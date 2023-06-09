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حملة في شيكاغو لدعم عضو كونغرس يتعرض لهجوم من اللوبي الإسرائيلي

الجمعة 09 يونيو 2023 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة في شيكاغو لدعم عضو كونغرس يتعرض لهجوم من اللوبي الإسرائيلي



شيكاغو/سما/

 أطلق المعهد العربي الأميركي حملة لدعم عضو الكونغرس عن مدينة شيكاغو جوناثان جاكسون الذي يتعرض لحملة من اللوبيات المؤيدة لإسرائيل، بسبب موقفه الرافض لتوقيع اتفاقية الإعفاء من التأشيرة (VWP) بين حكومتي الولايات المتحدة وإسرائيل، لعدم توفيرها المعاملة بالمثل والحماية للأميركيين الفلسطينيين عند عودتهم لبلادهم.

وقال المعهد العربي الأميركي في رسالة وجهت للجالية العربية والفلسطينية إنه "يتم استهداف النائب جاكسون بشدة بسبب موقفه الداعم للحقوق الفلسطينية.. وعلينا إخباره بأنه يحظى بدعمنا".

وتطالب الحملة بالاتصال بمكتب عضو الكونغرس جاكسون والتأكيد أنه يحظى بدعم الجالية العربية والفلسطينية.

يشار أن عضو الكونغرس جاكسون نجح في الانتخابات الأخيرة عن الدائرة الأولى في مدينة شيكاغو وضواحيها التي يتواجد فيها أبناء الجالية الفلسطينية.

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#شيكاغو

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