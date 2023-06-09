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إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الجمعة 09 يونيو 2023 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر



الخليل/سما/

- أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة شهدتها منطقة عصيدة في بيت أمر، عقب قيام جنود الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة، ومنع مرور جنازة مواطن عبرها.

وقالت إن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة وأطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الصوت وعشرات قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة أربعيني برصاصة معدنية في القدم، وشاب آخر أسفل الظهر.

كما وأصيب العشرات بحالات اختناق بسبب كثافة الغاز السام، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه منازل المواطنين.

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#الخليل

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