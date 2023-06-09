رام الله/سما/

تصدر استمرار عمليات اقتحام قوات الاحتلال لمناطق مختلفة من الضفة، والجرائم المروعة في البلدات الفلسطينية في أراضي الـ48، عناوين الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين.

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتسلم التقرير والتوصيات النهائية للجنة الوطنية للإصلاح والتقرير السنوي لوزارة الداخلية

- إصابات في عرابة ويطا وسبسطية واعتقال 28 مواطنا بالضفة وإخطار بتدمير منزل أسير في مخيم عقبة جبر

- 35 جريحا بينهم 4 بحالة خطيرة وتفجير منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في رام الله

- اشتية: سنعيد بناء كل بيت يهدمه الاحتلال وما يجري هو إعادة احتلال كامل للضفة

- استفحال الجريمة في أراضي الـ48: 6 قتلى بينهم 5 في يافة الناصرة و"المتابعة" تعلن الإضراب والتظاهر اليوم

- الأسيران الفسفوس والمسالمة يعلقان إضرابهما عن الطعام

- الأمم المتحدة تجمع أدلة لاستخدامها في محاكمات مقبلة للضالعين في إبعاد الاحتلال المحامي الحموري

- تقرير أممي: التشريعات الإسرائيلية تمثل تهديدا للفلسطينيين

- الفاشي غوبشتاين مستشار مركزي لـ"بن غفير" بتعامله مع الشرطة

- مبادرة أوروبية بـ200 مليون يورو دعما لقطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين

- المالكي يثمن مواقف السعودية الثابتة في دعم حقوق شعبنا

* "الأيام":

- ليلة مواجهات عنيفة في "رام الله التحتا" خلال اقتحام لتفجير منزل الأسير الفروخ

- شن سلسلة مداهمات لعدة قرى وبلدات واعتقال 28 مواطنا معظمهم من بيتا

- الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 96 دونما في أراضي الزاوية

- شرطة الاحتلال تقمع وقفة رافضة لإخلاء منزل في القدس

- الأمم المتحدة تحقق في طرد إسرائيل لصلاح الحموري لمحاكمة المسؤولين

- الفسفوس والمسالمة يعلقان إضرابهما بعد تحديد سقف لاعتقالهما الإداري

- تظاهرات شعبية ضد الزيارات والتطبيع: مسؤولون إسرائيليون يتدفقون على المغرب وهنغبي يبحث سبل تعزيز التعاون الأمني

- بيان خليجي أميركي يؤكد الالتزام بتحقيق سلام عادل وفقا لحل الدولتين

- حوادث: وفاة طفل في رام الله وشاب في خان يونس

- أجواء خماسينية شديدة الحرارة اليوم مع احتمالية سقوط أمطار

* "القدس":

- بن فرحان يؤكد مجددا في مؤتمر صحافي مع بلينكن: تطبيع السعودية مع اسرائيل لا يمكن ان يتحقق دون حل القضية الغلسطينية

- إصابة 20 مواطنا بالرصاص بينهم 4 بحالة خطيرة خلال مواجهات برام الله

- تفجير منزل الأسير الفروخ واخطارات بهدم 4 أخرى في أريحا والأغوار

- خلال زيارته عائلة الأسير فروخ.. اشتية: سنعيد بناء كل بيت يهدمه الاحتلال

- مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لإحياء "الفجر العظيم"

- واشنطن توقع على بيان مجلس التعاون الخليجي المطالب بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 67

- مراقبون وناشطون يتوقعون انتفاضة جديدة نحو الحرية

- مظاهرة بالرباط احتجاجا على زيارة رئيس الكنيست للمغرب

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