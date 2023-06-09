تصدر استمرار عمليات اقتحام قوات الاحتلال لمناطق مختلفة من الضفة، والجرائم المروعة في البلدات الفلسطينية في أراضي الـ48، عناوين الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة.
وفيما يلي أبرز هذه العناوين.
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس يتسلم التقرير والتوصيات النهائية للجنة الوطنية للإصلاح والتقرير السنوي لوزارة الداخلية
- إصابات في عرابة ويطا وسبسطية واعتقال 28 مواطنا بالضفة وإخطار بتدمير منزل أسير في مخيم عقبة جبر
- 35 جريحا بينهم 4 بحالة خطيرة وتفجير منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في رام الله
- اشتية: سنعيد بناء كل بيت يهدمه الاحتلال وما يجري هو إعادة احتلال كامل للضفة
- استفحال الجريمة في أراضي الـ48: 6 قتلى بينهم 5 في يافة الناصرة و"المتابعة" تعلن الإضراب والتظاهر اليوم
- الأسيران الفسفوس والمسالمة يعلقان إضرابهما عن الطعام
- الأمم المتحدة تجمع أدلة لاستخدامها في محاكمات مقبلة للضالعين في إبعاد الاحتلال المحامي الحموري
- تقرير أممي: التشريعات الإسرائيلية تمثل تهديدا للفلسطينيين
- الفاشي غوبشتاين مستشار مركزي لـ"بن غفير" بتعامله مع الشرطة
- مبادرة أوروبية بـ200 مليون يورو دعما لقطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين
- المالكي يثمن مواقف السعودية الثابتة في دعم حقوق شعبنا
* "الأيام":
- ليلة مواجهات عنيفة في "رام الله التحتا" خلال اقتحام لتفجير منزل الأسير الفروخ
- شن سلسلة مداهمات لعدة قرى وبلدات واعتقال 28 مواطنا معظمهم من بيتا
- الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 96 دونما في أراضي الزاوية
- شرطة الاحتلال تقمع وقفة رافضة لإخلاء منزل في القدس
- الأمم المتحدة تحقق في طرد إسرائيل لصلاح الحموري لمحاكمة المسؤولين
- الفسفوس والمسالمة يعلقان إضرابهما بعد تحديد سقف لاعتقالهما الإداري
- تظاهرات شعبية ضد الزيارات والتطبيع: مسؤولون إسرائيليون يتدفقون على المغرب وهنغبي يبحث سبل تعزيز التعاون الأمني
- بيان خليجي أميركي يؤكد الالتزام بتحقيق سلام عادل وفقا لحل الدولتين
- حوادث: وفاة طفل في رام الله وشاب في خان يونس
- أجواء خماسينية شديدة الحرارة اليوم مع احتمالية سقوط أمطار
* "القدس":
- بن فرحان يؤكد مجددا في مؤتمر صحافي مع بلينكن: تطبيع السعودية مع اسرائيل لا يمكن ان يتحقق دون حل القضية الغلسطينية
- إصابة 20 مواطنا بالرصاص بينهم 4 بحالة خطيرة خلال مواجهات برام الله
- تفجير منزل الأسير الفروخ واخطارات بهدم 4 أخرى في أريحا والأغوار
- خلال زيارته عائلة الأسير فروخ.. اشتية: سنعيد بناء كل بيت يهدمه الاحتلال
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لإحياء "الفجر العظيم"
- واشنطن توقع على بيان مجلس التعاون الخليجي المطالب بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 67
- مراقبون وناشطون يتوقعون انتفاضة جديدة نحو الحرية
- مظاهرة بالرباط احتجاجا على زيارة رئيس الكنيست للمغرب
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